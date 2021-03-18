Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна "вбивцею", звіт Ірану про літак МАУ

Четвер, 18 березня 2021, 07:00
Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна вбивцею, звіт Ірану про літак МАУ

Байден назвав Путіна "вбивцею", Іран оприлюднив остаточний звіт про авіакатастрофу МАУ — актуальні новини 17 березня.

Про заяву Байдена щодо Путіна

Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

Після цієї заяви Байдена рубль обвалився до долара і євро.

Росія викликала свого посла в США – Анатолія Антонова - для консультацій щодо майбутніх американсько-російських відносин

Про звіт Ірану про катастрофу літака МАУ

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака МАУ рейсу PS752 у січні 2020 року, внаслідок якого загинуло 176 людей.

В остаточному звіті йдеться, що причина збиття – помилка оператора ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака", а сам звіт називає "великим розпачем для України та всього цивілізованого світу".

Про інші важливі новини

У Вищій раді правосуддя вирішили притягнути суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка, який веде справи суддів ОАСК, до дисциплінарної відповідальності.

Учнів 4 та 9 класів звільнено від державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році через пандемію.

18 березня у Нацполіції відновлять оформлення, видачу дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

В Україні 16 регіонів і столиця опинилися в "помаранчевій" зоні за показниками поширення коронавірусу, 4 області - "жовті", стільки ж "червоних".  Посилений карантин вводять у Львові з 19 до 28 березня.

МОЗ збільшило інтервал між щепленнями препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів. 

16 березня одна особа в Україні отримала другу дозу вакцини CoviShield для повноцінного щеплення проти COVID-19, крім того першу дозу отримали ще 9 839 осіб.

Володимир Зеленський призначив заступника керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Кабмін підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

До МЗС Росії викликали тимчасового повіреного в справах України в Росії Василя Покотила, якому висловлений протест в зв'язку з акцією щодо російських дипломатів у Києві.

Верховний суд скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, яка відома рішеннями про позбавлення водійських прав "автомайданівців".

ВООЗ рекомендує продовжити щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca, попри те, що низка країн останніми днями призупинили її використання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: