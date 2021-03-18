Головні новини середи і ночі: Байден назвав Путіна "вбивцею", звіт Ірану про літак МАУ

Байден назвав Путіна "вбивцею", Іран оприлюднив остаточний звіт про авіакатастрофу МАУ — актуальні новини 17 березня.

Про заяву Байдена щодо Путіна

Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

Після цієї заяви Байдена рубль обвалився до долара і євро.

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Про звіт Ірану про катастрофу літака МАУ

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського літака МАУ рейсу PS752 у січні 2020 року, внаслідок якого загинуло 176 людей.

В остаточному звіті йдеться, що причина збиття – помилка оператора ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає зміст документу "цинічною спробою приховати істинні причини збиття нашого літака", а сам звіт називає "великим розпачем для України та всього цивілізованого світу".

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