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Главные новости среды и ночи: Байден назвал Путина "убийцей", отчет Ирана о самолете МАУ

Четверг, 18 марта 2021, 07:00
Главные новости среды и ночи: Байден назвал Путина убийцей, отчет Ирана о самолете МАУ

Байден назвал Путина "убийцей", Иран обнародовал окончательный отчет об авиакатастрофе МАУ - актуальные новости 17 марта.

О заявлении Байдена в отношении Путина

Президент США Джо Байден считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

После этого заявления Байдена рубль обвалился к доллару и евро.

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Об отчете Ирана о катастрофе самолета МАУ

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского самолета МАУ рейса PS752 в январе 2020 года, в результате которого погибло 176 человек.

В окончательном отчете говорится, что причина сбития - ошибка оператора ПВО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает содержание документа "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", а сам отчет называет "большим отчаянием для Украины и всего цивилизованного мира".

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Украинская правда
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