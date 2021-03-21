Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: акція під ОП, Київ та Одещина "почервоніли"

Неділя, 21 березня 2021, 07:00
Головні новини суботи і ночі: акція під ОП, Київ та Одещина почервоніли
@HromadskeRadio

Під ОП відбулася акція на підтримку Стерненка, Київ та Одеська область стали "червоною зоною" — актуальні новини 20 березня.

Про акцію під Офісом президента

Під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.

Одну людину – ветерана Влада Сорда – затримали. Йому інкримінують хуліганство. Під відділком поліції, де його утримували, з правоохоронцями сталися сутички.

Про "червоні зони"

З 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджується на території Києва та Одеської області.

Норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. Рішення щодо цього у Києві ухвалять 22 березня.

Рішення про послаблення рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуте раніше, аніж через 14 днів.

Про інші важливі новини

Окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, внаслідок чого загинув український військовий. Крім того, 20 березня стало відомо, що напередодні загинув ще один український боєць.

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству (Стамбульської конвенції).

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня про продовження санкцій щодо 2 російських банків – Сбербанку та Промінвестбанку.

Стало відомо, як друзі президента РФ Володимира Путіна і місцеві чиновники "поділили" між собою окупований Крим. Вони "заволоділи кримськими активами, посадили в депутатські і міністерські крісла своїх людей, примножили і продовжують примножувати свої статки, часом вступаючи в сутички один з одним".

20 березня набув чинності указ президента РФ, згідно з яким іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів окупованого Росією Криму. Найбільше він торкнеться саме українських громадян. У МЗС України заявили, що після відновлення суверенітету України в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені.

США можуть запровадити санкції проти Індії – цьогоріч у країні очікують на поставку російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Американський есмінець Thomas Hudner (Томас Гаднер) увійшов в акваторію Чорного моря.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: