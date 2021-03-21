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Головні новини суботи і ночі: акція під ОП, Київ та Одещина "почервоніли"

Неділя, 21 березня 2021, 08:00
@HromadskeRadio

Під ОП відбулася акція на підтримку Стерненка, Київ та Одеська область стали "червоною зоною" — актуальні новини 20 березня.

Про акцію під Офісом президента

Під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.

Одну людину – ветерана Влада Сорда – затримали. Йому інкримінують хуліганство. Під відділком поліції, де його утримували, з правоохоронцями сталися сутички.

Про "червоні зони"

З 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджується на території Києва та Одеської області.

Норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. Рішення щодо цього у Києві ухвалять 22 березня.

Рішення про послаблення рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуте раніше, аніж через 14 днів.

Про інші важливі новини

Окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, внаслідок чого загинув український військовий. Крім того, 20 березня стало відомо, що напередодні загинув ще один український боєць.

Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству (Стамбульської конвенції).

Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ".

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня про продовження санкцій щодо 2 російських банків – Сбербанку та Промінвестбанку.

Стало відомо, як друзі президента РФ Володимира Путіна і місцеві чиновники "поділили" між собою окупований Крим. Вони "заволоділи кримськими активами, посадили в депутатські і міністерські крісла своїх людей, примножили і продовжують примножувати свої статки, часом вступаючи в сутички один з одним".

20 березня набув чинності указ президента РФ, згідно з яким іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено володіти землею в більшості районів окупованого Росією Криму. Найбільше він торкнеться саме українських громадян. У МЗС України заявили, що після відновлення суверенітету України в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені.

США можуть запровадити санкції проти Індії – цьогоріч у країні очікують на поставку російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Американський есмінець Thomas Hudner (Томас Гаднер) увійшов в акваторію Чорного моря.

Українська правда


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