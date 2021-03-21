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Главные новости субботы и ночи: акция под ОП, Киев и Одесская область "покраснели"

Воскресенье, 21 марта 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: акция под ОП, Киев и Одесская область покраснели
@HromadskeRadio

В ОП состоялась акция в поддержку Стерненко, Киев и Одесская область стали "красной зоной" - актуальные новости 20 марта.

Об акции под Офисом президента

Во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Полиция начала уголовное производство по факту событий на акции. Событие квалифицировали как хулиганство.

Одного человека - ветерана Влада Сорда - задержали. Ему инкриминируют хулиганство. Под участком полиции, где его удерживали, с правоохранителями произошли стычки.

О "красных зонах"

С 23 марта "красный" уровень эпидемической опасности вводится на территории Киева и Одесской области.

Нормы карантина "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок. Решение насчет этого в Киеве примут 22 марта.

Решение об ослаблении уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено раньше, чем через 14 дней.

О других важных новостях

Оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, в результате чего погиб украинский военный. Кроме того, 20 марта стало известно, что накануне погиб еще один украинский боец.

Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия (Стамбульской конвенции).

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о продлении санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Стало известно, как друзья президента РФ Владимира Путина и местные чиновники "поделили" между собой оккупированный  Крым. Они "завладели крымскими активами, посадили в депутатские и министерские кресла своих людей, приумножили и продолжают приумножать свое состояние, время вступая в схватки друг с другом".

20 марта вступил в силу указ президента РФ, согласно которому иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов оккупированного Россией Крыма. Больше всего он коснется именно украинских граждан. В МИД Украины заявили, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены.

США могут ввести санкции против Индии - в этом году в стране ожидают поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Американский эсминец Thomas Hudner (Томас Гаднер) вошел в акваторию Черного моря.

Украинская правда
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