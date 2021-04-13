Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину

Окупанти мінують цивільний сектор Зайцевого забороненими боєприпасами, Росія призупинила польоти в Туреччину – актуальні новини 12 квітня.

Про Зайцеве

Командування російських найманців мінує цивільний сектор Зайцевого мінами ПОМ-2 (протипіхотна осколкова міна натяжної дії) під виглядом дій українських військових.

Ці міни заборонені Оттавською конвенцією. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.

Про росіян

Росія з 15 квітня по 1 червня нібито через коронавірус призупиняє регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.

Як виняток залишать по одному рейсу на тиждень з Москви до Стамбулу і назад.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму.

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