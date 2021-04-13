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Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину

Вівторок, 13 квітня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: окупанти мінують Зайцеве, росіянам закрили шлях в Туреччину

Окупанти мінують цивільний сектор Зайцевого забороненими боєприпасами, Росія призупинила польоти в Туреччину – актуальні новини 12 квітня.

Про Зайцеве

Командування російських найманців мінує цивільний сектор Зайцевого мінами ПОМ-2 (протипіхотна осколкова міна натяжної дії) під виглядом дій українських військових.

Ці міни заборонені Оттавською конвенцією. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.

Про росіян

Росія з 15 квітня по 1 червня нібито через коронавірус призупиняє регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.

Як виняток залишать по одному рейсу на тиждень з Москви до Стамбулу і назад.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму.

Про інші важливі новини

У районі проведення операції Об’єднаних сил 12 квітня загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

Кількість загиблих від COVID-19 у Європі сягнула мільйона.

Дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.

У середній школі Остин-Іст-Магнет в Ноксвіллі, американський штат Теннессі, сталася стрілянина – є загиблий і поранений.

Журналісти британського телеканалу Sky опублікували сюжет про табір російських військових, включно із технікою, який розташувався недалеко від українського кордону. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість російського вторгнення до України цілком реальна і держава до цього готова. Окрім того, Зеленський запросив переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на сході України, в Кремлі ж стверджують, що в останні дні запитів від Зеленського на телефонну розмову з Путіним не було.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали інформацію про ймовірну причетність їх співробітників до викрадення із Молдови колишнього судді  Миколи Чауса "провокацією російських спецслужб."

Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляє, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87. Водночас перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечив це.

Співробітники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Кабінет міністрів дозволив найкращим іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в Україні. 

Українська правда

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