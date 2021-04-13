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Главные новости понедельника и ночи: оккупанты минируют Зайцево, россиянам закрыли путь в Турцию

Вторник, 13 апреля 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: оккупанты минируют Зайцево, россиянам закрыли путь в Турцию

Оккупанты минируют гражданский сектор Зайцевого запрещенными боеприпасами, Россия приостановила полеты в Турцию - актуальные новости 12 апреля.

О Зайцевом

Командование российских наемников минирует гражданский сектор Зайцевого минами ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина натяжного действия) под видом действий украинских военных.

Эти мины запрещены Оттавской конвенцией. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

О россиянах

Россия с 15 апреля по 1 июня якобы из-за коронавируса приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, куда планировали поехать на отдых более 500 тысяч россиян.

Как исключение оставят по одному рейсу в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма.

О других важных новостях

В районе проведения операции Объединенных сил 12 апреля погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

Количество погибших от COVID-19 в Европе достигло миллиона.

Дозы китайской вакцины CoronaVac начали отправлять в регионы Украины.

В средней школе Остин Ист-Магнет в Ноксвилле, американский штат Теннесси, произошла стрельба - есть погибший и раненый.

Журналисты британского телеканала Sky опубликовали сюжет о лагере российских военных, вместе с техникой, который расположился недалеко от украинской границы.

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Украинская правда

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