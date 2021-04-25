Головні новини суботи і ночі: Байден про геноцид вірмен, YouTube заблокував канали Медведчука

Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії 1915 року геноцидом, YouTube заблокував телеканали 112, Newsone і ZIK – актуальні новини 24 квітня.

Про Байдена

Президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії 1915 року геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, що публічно визнав ці масові вбивства геноцидом.

Перед цим міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони.

МЗС Туреччини крок США засудило, заявивши, що ані США, ані будь-яка інша країна не мають права повчати Туреччину з цього питання.

Посла США в Анкарі Девіда Саттерфілда викликали в МЗС Туреччини.

Про YouTube

Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні телеканали кума Путіна Віктора Медведчука 112, Newsone і ZIK. Зокрема, при спробі переглянути контент видає повідомлення, що він не доступний через скаргу на протизаконний контент від уряду.

Проти телеканалів застосовані санкції РНБО.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування YouTube кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.

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