Главные новости субботы и ночи: Байден о геноциде армян, YouTube заблокировал каналы Медведчука

Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом, YouTube заблокировал телеканалы 112, Newsone и ZIK - актуальные новости 24 апреля.

О Байдене

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признавшим эти массовые убийства геноцидом.

Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что шаг Байдена испортит двусторонние отношения, уже натянутые из-за решения Турции приобрести у России систему противовоздушной обороны.

МИД Турции шаг США осудило, заявив, что ни США, ни любая другая страна не имеют права поучать Турцию по этому вопросу.

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции.

О YouTube

Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине телеканалы кума Путина Виктора Медведчука 112, Newsone и ZIK. В частности, при попытке посмотреть контент выдает сообщение, что он не доступен из-за жалобы на противозаконный контент от правительства.

Против телеканалов применены санкции СНБО.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко назвал блокирование YouTube шагом, приближающим мир к пониманию действий Украине в сфере борьбы с российской пропагандой.

О других важных новостях

Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма. Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября.

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