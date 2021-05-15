Головні новини п’ятниці і ночі: зміни в уряді Шмигаля, зіткнення на Західному березі

Палестинці протестують проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі, міністри відправляються у відставку – актуальні новини 14 травня.

Про зіткнення на Західному березі

Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

Це найбільш масові палестинські протести за багато років.

Ізраїльські сили використовували сльозогінний газ, гумові кулі і вогонь, а палестинці кидали бомби із запальною сумішшю та каміння.

Щонайменше 10 палестинців були застрелені солдатами. Що один палестинець був убитий, коли намагався завдати удару солдату на військовій позиції.

Сотні були поранені.

Про Кабмін

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

При цьому міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну Денис Шмигаль хоче відправити у відставку. Голова парламентської фракції Давид Арахамія заявив, що причиною подання про відставку Степанова є незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.

На посаду міністра охорони здоров’я у владі розглядають санітарного лікаря Віктора Ляшка, на міністра інфраструктури – голову "Укравтодору" Олександра Кубракова, на міністра економіки – очільника податкової Олексія Любченка.

Про інші важливі новини

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