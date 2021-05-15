Главные новости пятницы и ночи: перемены в Кабмине Шмыгаля, столкновения на Западном берегу

Палестинцы протестуют против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме, министры отправляются в отставку - актуальные новости 14 мая.

О столкновениях на Западном берегу

Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большей части оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Это наиболее массовые палестинские протесты за многие годы.

Израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.

По меньшей мере 10 палестинцев были застрелены солдатами. Еще один палестинец был убит, когда пытался нанести удар солдату на военной позиции.

Сотни были ранены.

О Кабмине

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

При этом министра здравоохранения Максима Степанова глава Кабмина Денис Шмыгаль хочет отправить в отставку. Председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

На должность министра здравоохранения во власти рассматривают санитарного врача Виктора Ляшко, на министра инфраструктуры - главу "Укравтодора" Александра Кубракова, на министра экономики - главу налоговой Алексея Любченко.

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