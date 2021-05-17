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Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО

Понеділок, 17 травня 2021, 08:00
Головні новини неділі та ночі: війна в Секторі Гази, скасування штрафів за в'їзд з ОРДЛО

Між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Гази триває збройне протистояння; штрафи за в'їзд із ОРДЛО через РФ можуть скасувати влітку - актуальні новини 16 травня і ночі.

Про війну в Секторі Гази

За тиждень збройного конфлікту в Секторі Гази були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

У неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Гази.

Внаслідок ізраїльських авіаударів по місту Газа у неділю загинуло щонайменше 42 людини, в тому числі 16 жінок і 10 дітей.

Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, з боку Сектора Гази випустили близько 3,1 тисячі ракет з початку загострення конфлікту.

Про скасування штрафів за в'їзд в ОРДЛО

Штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть бути скасовані влітку.

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Українська правда

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Теми: Українасвіт
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