Главные новости воскресенья и ночи: война в Секторе Газа, отмены штрафов за въезд с ОРДЛО
Между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа продолжается вооруженное противостояние; штрафы за въезд с ОРДЛО через РФ могут отменить летом – актуальные новости 16 мая и ночи.
О войне в Секторе Газа
За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.
В воскресенье утром Израиль нанес авиаудар по военным складах центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.
В результате израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье погибли, по меньшей мере, 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.
Как сообщает армия обороны Израиля, со стороны Сектора Газа выпустили около 3,1 тысячи ракет с начала обострения конфликта.
Об отмене штрафов за въезд в ОРДЛО
Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину с ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом.
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