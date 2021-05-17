Главные новости воскресенья и ночи: война в Секторе Газа, отмены штрафов за въезд с ОРДЛО

Между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа продолжается вооруженное противостояние; штрафы за въезд с ОРДЛО через РФ могут отменить летом – актуальные новости 16 мая и ночи.

О войне в Секторе Газа

За неделю вооруженного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.

В воскресенье утром Израиль нанес авиаудар по военным складах центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.

В результате израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье погибли, по меньшей мере, 42 человека, в том числе 16 женщин и 10 детей.

Как сообщает армия обороны Израиля, со стороны Сектора Газа выпустили около 3,1 тысячи ракет с начала обострения конфликта.

Об отмене штрафов за въезд в ОРДЛО

Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину с ОРДЛО через территорию России, могут быть отменены летом.

О других важных новости

В течение субботы в Украине выявили более 3,6 тыс. новых случаев Covid-19, госпитализация понадобилась 2208 больным.

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять курс двойных прививок от коронавируса.

В Черное море направляется OPV "Trent" - патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании.

По кладбищу в оккупированном Перевальске (населенный пункт в 40 км от Луганска) проехала военная техника незаконных военизированных формирований так называемой "ЛНР", разрушив могилы.

Российско-оккупационные войска в воскресенье обстреляли из огнеметов населенный пункт Екатериновка в Донецкой области.

В результате обрушения трибуны в синагоге израильского города Гиват-Зеев два человека погибли и более 160 пострадали.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение страны Россией в список "недружественных стран".

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Украина среди стран мира занимает 19 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию и 2 по суточной смертности.