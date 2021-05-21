Головні новини четверга і ночі: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів

Справа Шеремета: Зеленський серйозно говоритиме з Аваковим, якщо вину не доведуть, Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ, — актуальні новини 20 травня і ночі.

Про пресконференцію Зеленського

Зеленський вважає, що вже закінчується епоха Медведчука, за якого взялись правоохоронці, окрім того він обіцяє закінчити епоху корупції, щодо епохи бідності – то її завершити найскладніше.

Президент спілкується із обвинувачуваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і в разі доведення їх невинуватості готовий піднімати питання зміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Президент Володимир Зеленський не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета, він допускає причетність осіб, пов’язаних із контррозвідкою.

Більше заяв президента з сьогоднішньої пресконференції читайте у тексті: "Країна мрій – без війни і олігархів. Головні тези пресконференції Зеленського"

Про нових міністрів

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.

Рада також підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, а Олексія Любченка – на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

Про інші важливі новини

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Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що спілкувався з бізнесменом Денисом Комарницьким і нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, яких називають "сморящими" за Києвом від Офісу президента, але запевняє, що ніхто йому не вказує, що робити.

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14 республіканців внесли у Сенат США законопроєкт про відновлення санкцій проти усіх учасників будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

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