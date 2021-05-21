Главные новости четверга и ночи: пресс-конференция Зеленского, назначения новых министров

Дело Шеремета: Зеленский будет серьезно говорить с Аваковым, если вину не докажут, Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава, — актуальные новости 20 мая и ночи.

О пресс-конференции Зеленского

Зеленский считает, что уже заканчивается эпоха Медведчука, за которого взялись правоохранители, кроме того он обещает закончить эпоху коррупции, касательно эпохи бедности – ее завершить сложное.

Президент общается с обвиняемыми по делу убийства журналиста Павла Шеремета, и в случае доказательства их невиновности готов поднимать вопрос смены министра внутренних дел Арсена Авакова.

Президент Владимир Зеленский не знает, кто убил журналиста Павла Шеремета, он допускает причастность лиц, связанных с контрразведкой СБУ.

Президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.

Больше заявлений президента с сегодняшней пресс-конференции читайте в тексте: "Страна мечты – без войны и олигархов. Главные тезисы пресс конференции Зеленского"

Верховная Рада назначила министром здравоохранения главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Рада также поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, а Алексея Любченко - на должность первого вице-премьера - министра экономики.

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