МИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США
Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матчи в Германии и приравняли к нему украинский лозунг "Слава Украине!" на форме сборной, которую надели американские дипломаты.
Источник: МИД России в Twitter
Дословно: "14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствие на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.
10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!".
May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 11, 2021
June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE
Справка: Матч, где сборная Англии использовала нацистское приветствие действительно был. Тогда на стадионе в Берлине английский посол отдал соответствующий приказ игрокам. Чтобы избежать скандала, они его выполнили, хотя матч для них завершился победой.
Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.
Предыстория:
- 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
- 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
- После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.
- В итоге было решено, что украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, которая вызвала возмущение в России, однако к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям Слава!" разместят по карте, в центре очертаний границ Украины.