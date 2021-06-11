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МИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США

Пятница, 11 июня 2021, 21:52
МИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матчи в Германии и приравняли к нему украинский лозунг "Слава Украине!" на форме сборной, которую надели американские дипломаты.

Источник: МИД России в Twitter

Дословно: "14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствие на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.

10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!".

Справка: Матч, где сборная Англии использовала нацистское приветствие действительно был. Тогда на стадионе в Берлине английский посол отдал соответствующий приказ игрокам. Чтобы избежать скандала, они его выполнили, хотя матч для них завершился победой.

Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

Предыстория:

  • 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
  • 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.
  • В итоге было решено, что украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, которая вызвала возмущение в России, однако к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям Слава!" разместят по карте, в центре очертаний границ Украины.

Украинская правда

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Темы: футболРосcия
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