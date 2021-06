МИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матчи в Германии и приравняли к нему украинский лозунг "Слава Украине!" на форме сборной, которую надели американские дипломаты.

Источник: МИД России в Twitter

Дословно: "14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствие на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса.

10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!".

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.



June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE