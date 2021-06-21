Головні новини неділі та ночі: негода на Буковині, санкції США проти Росії

Негода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки, CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального - актуальні новини 20 червня і ночі.

Про негоду на Буковині

Внаслідок злив у Чернівецькій області підтоплено домогосподарства в 17 селах та розмито під’їзні шляхи до населених пунктів.

Про нові санкції США проти Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням, а згодом ув’язненням критика Путіна Алєксєя Навального.

Про інші важливі новини

У суботу, 19 червня, в країні зафіксували ще 479 випадків Covid, при цьому 24 хворих померли.

Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея.

У Ватикані зробили крок до канонізації Робера Шумана, одного зі співзасновників Європейського Союзу.

Поліція Німеччини з’ясовує, як дві цінні картини голландського та італійського художників 17 сторіччя опинилися у придорожному смітнику біля однієї з трас у Баварії.

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Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що питання участі США в Нормандському форматі може вирішитися після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Збірна Італії у 3 турі групового турніру Євро-2020 здолала команду Вельсу з рахунком 1:0.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван визнав, що США готували виділення додаткової допомоги Україні в розмірі 100 мільйонів доларів на випадок подальшого вторгнення РФ.

Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.

Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавирусу, який отримав назву Delta-plus.

За добовою смертністю Україна – 32 у світі і 2 в Європі.

Військово-морські сили України придбають в уряду Великобританії два тральщики.