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Главные новости воскресенья и ночи: непогода на Буковине, санкции США против России

Понедельник, 21 июня 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: непогода на Буковине, санкции США против России

Непогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки, CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального – актуальные новости 20 июня и ночи.

О непогоде на Буковине

В результате ливней в Черновицкой области подтоплены домохозяйства в 17 селах и размыто подъездные пути к населенным пунктам.

О новых санкциях США против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением, а затем заключением критика Путина Алексея Навального.

О других важных новости

В субботу, 19 июня, в стране зафиксировали еще 479 случаев Covid, при этом 24 больных умерли.

Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против Covid-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

В Ватикане сделали шаг к канонизации Робера Шумана, одного из соучредителей Европейского Союза.

Полиция Германии выясняет, как две ценные картины голландского и итальянского художника 17 века оказались в придорожной помойке возле одной из трасс в Баварии.

В Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом, на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что вопрос участия США в нормандской формате может решиться после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Сборная Италии в 3 туре группового турнира Евро-2020 одолела команду Уэльса со счетом 1: 0.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что США готовили выделения дополнительной помощи Украине в размере 100 млн долларов на случай дальнейшего вторжения РФ.

На единственной атомной электростанции в Иране произошло временное аварийное отключение.

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.

Военно-морские силы Украины приобретут у правительства Великобритании два тральщика.

Украинская правда

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Темы: Украинамир
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