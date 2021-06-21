Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: непогода на Буковине, санкции США против России

Понедельник, 21 июня 2021, 08:00

Непогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки, CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального – актуальные новости 20 июня и ночи.

О непогоде на Буковине

В результате ливней в Черновицкой области подтоплены домохозяйства в 17 селах и размыто подъездные пути к населенным пунктам.

О новых санкциях США против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением, а затем заключением критика Путина Алексея Навального.

О других важных новости

В субботу, 19 июня, в стране зафиксировали еще 479 случаев Covid, при этом 24 больных умерли.

Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против Covid-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

В Ватикане сделали шаг к канонизации Робера Шумана, одного из соучредителей Европейского Союза.

Полиция Германии выясняет, как две ценные картины голландского и итальянского художника 17 века оказались в придорожной помойке возле одной из трасс в Баварии.

В Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом, на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои обязанности.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что вопрос участия США в нормандской формате может решиться после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Сборная Италии в 3 туре группового турнира Евро-2020 одолела команду Уэльса со счетом 1: 0.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что США готовили выделения дополнительной помощи Украине в размере 100 млн долларов на случай дальнейшего вторжения РФ.

На единственной атомной электростанции в Иране произошло временное аварийное отключение.

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

По суточной смертности Украина – 32 в мире и 2 в Европе.

Военно-морские силы Украины приобретут у правительства Великобритании два тральщика.

Украинская правда
Темы: Украинамир


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ввели санкции в отношении Беларуси: в списке - КГБ и внутренние войска

Россияне перестают считать Путина самой выдающейся личностью

"Слуга", называвший коронавирус выдумкой, расскажет о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ

видео, фотоПод Киевом в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавшие

Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Украина и Турция в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле – Кулеба

Все новости...
Украина
Британия передаст ВМСУ два боевых корабля – СМИ
Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине
Украина и Польша объединили усилия для противодействия "Северному потоку-2"
Последние новости
19:03
фотоВзрыв в Киевской области: пожар локализован, есть погибший
18:49
Глава МИД Венгрии пожаловался в ПАСЕ на украинский "Миротворец"
18:43
Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО
18:13
ООС: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов, минировали территорию
18:05
США ввели санкции в отношении Беларуси: в списке - КГБ и внутренние войска
18:01
В Украине завершили весеннюю посевную кампанию
17:54
МВД Беларуси хочет причислить бело-красно-белый флаг к нацистской символике
17:19
В Греции разбился небольшой самолет, есть погибшие
17:00
Россияне перестают считать Путина самой выдающейся личностью
16:28
"Слуга", называвший коронавирус выдумкой, расскажет о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ
Все новости...