Главные новости воскресенья и ночи: непогода на Буковине, санкции США против России
Непогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки, CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального – актуальные новости 20 июня и ночи.
О непогоде на Буковине
В результате ливней в Черновицкой области подтоплены домохозяйства в 17 селах и размыто подъездные пути к населенным пунктам.
О новых санкциях США против России
Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением, а затем заключением критика Путина Алексея Навального.
О других важных новости
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