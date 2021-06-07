Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 7 червня: Байден запросив Зеленського в Білий дім, Притула вийшов з партії "Голос"

Понеділок, 7 червня 2021, 21:27
Новини 7 червня: Байден запросив Зеленського в Білий дім, Притула вийшов з партії Голос

Байден телефоном запросив Зеленського в Білий дім, Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос" – актуальні новини 7 червня.

Про запрошення Байдена

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Також президент України розповів, що під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

Про Притулу

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

У "Голосі" вважають, що причиною виходу стало бажання Притули отримати керівну посаду. 

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Посли країн Групи семи привітали представлений 3 червня проєкт реформи Служби безпеки України і закликали Верховну раду схвалити його.

По річці Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета", першим планують запустити маршрут "Київ — Канів" із зупинками в інших містах.

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки. Нагадаємо, що в РФ заявили, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. 

Саміт НАТО у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але наразі немає згоди про план дій щодо членства в Альянсі.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Представник Росії у Криму 7 червня заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.

За минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 33 хворих, одужали 1 743 особи.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: