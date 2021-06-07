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Новини 7 червня: Байден запросив Зеленського в Білий дім, Притула вийшов з партії "Голос"

Понеділок, 7 червня 2021, 21:27

Байден телефоном запросив Зеленського в Білий дім, Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос" – актуальні новини 7 червня.

Про запрошення Байдена

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, обговорювали, серед іншого, візит до Білого дому цього літа.

Також президент України розповів, що під час зустрічі у липні лідери ймовірно обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

Про Притулу

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії.

У "Голосі" вважають, що причиною виходу стало бажання Притули отримати керівну посаду. 

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