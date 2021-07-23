Головні новини четверга і ночі: позов РФ проти України, угода щодо "Північного потоку-2"

Росія звинуватила Україну в обстрілах своєї території, Байден заявив про неможливість зупинити завершення "Північного потоку-2 – актуальні новини 22 липня і ночі.

Про звинувачення РФ

Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають абсурдом та елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії до ЄСПЛ проти України.

Про Nord Stream 2

Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 21 липня ухвалили текст спільної заяви народних депутатів щодо заклику до США та ЄС про неприпустимість запуску "Північного Потоку-2".

Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

Уряд Сполучених Штатів готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, аби гарантувати, що Росія не буде використовувати "Північний потік-2" як зброю.

Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

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