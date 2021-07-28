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Головні новини вівторка і ночі: новий головнокомандувач, досягнення на Олімпіаді

Середа, 28 липня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: новий головнокомандувач, досягнення на Олімпіаді

Хомчак іде з посади: призначено нового головнокомандувача, український плавець встановив новий олімпійський рекорд — актуальні новини 27 липня і ночі.

Про нового головнокомандувача

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади — таке рішення прийняв Зеленський. Він переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО.

Новим головнокомандувачем призначений Валерій Залужний.

Про Олімпійські Ігри

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до пів фіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Український плавець Михайло Романчук виграв півфінал та встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем. Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов.

Українська змішана пара зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-и метрів Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу Олімпійських ігор у Токіо.

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За добу 26 липня в Україні зафіксували 681 новий випадок COVID-19 і 27 летальних випадків, госпіталізували 266 осіб, одужали 515 осіб. Також за минулу добу зробили 126 096 щеплень проти COVID-19.

Українська правда

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