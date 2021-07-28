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Главные новости вторника и ночи: новый главнокомандующий, достижения на Олимпиаде

Среда, 28 июля 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: новый главнокомандующий, достижения на Олимпиаде

Хомчак уходит с поста: назначен новый главнокомандующий, украинский пловец установил новый олимпийский рекорд — актуальные новости 27 июля и ночи.

О новом главнокомандующем

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности — такое решение принял Зеленский. Он переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО.

Новым главнокомандующим назначен Валеиій Залужный.

Об Олимпийских Играх

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл полуфинал и установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем. Также в финал от Украины попал Сергей Фролов.

Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.

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Украинская правда

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