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Головні новини суботи і ночі: 5 золотих медалей на Паралімпіаді, обстріли на Донбасі

Неділя, 29 серпня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: 5 золотих медалей на Паралімпіаді, обстріли на Донбасі
Фото: штаб ООС

28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки і селище Травневе, українські плавці здобули 5 золотих медалей на Паралімпіаді в Токіо.

Про 5 золотих медалей на Паралімпіаді

Україна здобула золоті медалі на Іграх у Токіо завдяки плавцям Михайлу Сербіну (100 метрів на спині), Євгенію Богодайку (100 метрів брасом), Максиму Крипаку (100 метрів вільним стилем), Денису Дуброву (200 метрів у комплексному плаванні) та Єлизаветі Мерешко (100 метрів брасом).

Про обстріли на Донбасі

Через артилерійський обстріл, який здійснили російські найманці з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122мм. Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь.

Під час обстрілу збройними формуваннями РФ Авдіївки та околиць поранено та отримали бойові травми 8 українських військовослужбовців.

Російські найманці вдруге за тиждень обстріляли населений пункт Травневе у Донецькій області.

Про інші важливі новини

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Американська розвідка оприлюднила нові дані про ймовірне походження COVID-19, після чого президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна та міжнародні партнери не зупиняться і врешті-решт точно з'ясують витоки вірусу.

СБУ виявила схрон зброї Кропивницькому, серед вилученого - протитанкові гранати, артилерійський снаряд та тисяча набоїв до автомата Калашникова.

Двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna. Препарат був із сумнівної партії вакцин, яку вивчають.

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Додаткові поставки вакцини Moderna для першої дози поки не плануються.

В Одесі внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

У суботу ввечері внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

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Українська правда

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Теми: Українасвіт
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