Главные новости субботы и ночи: 5 золотых медалей на Паралимпиаде, обстрелы на Донбассе

28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, украинские пловцы завоевали 5 золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.

О 5 золотых медалей на Паралимпиаде

Украина завоевала золотые медали на Играх в Токио благодаря пловцам Михаилу Сербину (100 метров на спине), Евгению Богодайко (100 метров брассом), Максиму Крипаку (100 метров вольным стилем), Денису Дуброву (200 метров в комплексном плавании) и Елизавете Мерешко (100 метров брассом).

Об обстреле в Донбассе

Через артиллерийский обстрел, который осуществили российские наемники из неподконтрольной Украины территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.

Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. Украинские военные были вынуждены открыть огонь.

Во время обстрела вооруженными формированиями РФ Авдеевки и окрестностей ранены и получили боевые травмы 8 украинских военнослужащих.

Российские наемники второй раз за неделю обстреляли населенный пункт Травневе в Донецкой области.

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