Новини 5 серпня: успіхи в Токіо, поради Зеленського

Каратистка Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України, Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами — актуальні новини 5 серпня.

Про Олімпіаду

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо — це вже 13 нагорода для збірної України.

Раніше українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.

Боксер Олександр Хижняк, який виступає у вазі до 75 кг, вийшов у фінал Олімпійських Ігор у Токіо, здолавши у півфіналі філіпінця Еуміря Марсьяля.

Про пораду Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу, які відчувають себе громадянами Росії, шукати собі житло в РФ, бо ця територія буде деокупована.

"Я вважаю, якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу та, якщо ти вважає, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі. Ця територія ніколи не буде російською.

Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде", – заявив президент.

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