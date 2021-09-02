Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"

На зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена багато разів згадувалася ситуація щодо Криму і Донбасу.

Джерело: Зеленський під час брифінгу, Суспільна студія

Пряма мова: "Багато разів звучало слово Крим, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи. Що це дуже потужна ініціатива – так вважають Сполучені Штати, що хочуть підтримувати цю ініціативу.

Питання складне, тому багато разів говорили про Крим. Питання складне щодо деокупації і щодо полонених тощо.

Щодо Донбасу – говорили про Донбас. Я пропонував формати, зацікавлені в імплементації на рівні президента у формат мирного врегулювання конфлікту, війни на Донбасі.

Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі".

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".

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