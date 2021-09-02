Зустріч Зеленського і Байдена: "Багато разів звучало слово Крим"
На зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена багато разів згадувалася ситуація щодо Криму і Донбасу.
Джерело: Зеленський під час брифінгу, Суспільна студія
Пряма мова: "Багато разів звучало слово Крим, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи. Що це дуже потужна ініціатива – так вважають Сполучені Штати, що хочуть підтримувати цю ініціативу.
Питання складне, тому багато разів говорили про Крим. Питання складне щодо деокупації і щодо полонених тощо.
Щодо Донбасу – говорили про Донбас. Я пропонував формати, зацікавлені в імплементації на рівні президента у формат мирного врегулювання конфлікту, війни на Донбасі.
Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі".
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі із президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія", але "задоволений результатом".
Нагадаємо:
- Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
- Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".
- У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.
- Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.