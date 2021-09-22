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Головні новини вівторка і ночі: Україна в "жовтій" зоні, зустрічі Зеленського у США

Середа, 22 вересня 2021, 08:00
Фото: ОП

З 23 вересня у всіх регіони України запроваджують "жовту" зону; Зеленський провів ряд зустрічей під час візиту в США — актуальні новини 21 вересня і ночі.

Про карантин

З 23 вересня на території всіх регіонів України запроваджують "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль констатував, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується. І наголосив, що держава забезпечує можливість щ епитися безкоштовно.

Про зустрічі Зеленського у США

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту в США зустрівся з резиденткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом.

Президент Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, на якій обговорили допомогу у визволенні затриманих окупантами кримських активістів.

Зеленський на зустрічі з американцями українського походження заявив про реалізацію ідеї подвійного громадянства, а також похизувався "конкретними речами", зокрема дорогами.

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Українська правда
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