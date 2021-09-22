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Главные новости вторника и ночи: Украина в "желтой" зоне, встречи Зеленского в США

Среда, 22 сентября 2021, 08:00
Главные новости вторника и ночи: Украина в желтой зоне, встречи Зеленского в США
Фото: ОП

С 23 сентября во всех регионах Украины вводят "желтую" зону; Зеленский провел ряд встреч в рамках визита в США — актуальные новости 21 сентября и ночи.

О карантине

С 23 сентября на территории всех регионов Украины вводят "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. И подчеркнул, что государство обеспечивает возможность привиться бесплатно.

О встречах Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Зеленский и Эрдоган обсудили освобождение крымских политзаключенных и соглашение о ЗСТ.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения заявил о реализации идеи двойного гражданства, а также похвастался "конкретными вещами", в частности дорогами.

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