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Головні новини неділі та ночі: акції протесту, Covid у дітей

Понеділок, 11 жовтня 2021, 08:00
Фото: Суспільне

Під будинками Петра Порошенка і Володимира Зеленського влаштували акції протесту; зросла захворюваність на коронавірус серед дітей – актуальні новини неділі та ночі.

Про акції протесту

Експрезидент та лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Поліція Київщини склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку колишнього президента Петра Порошенка в Козині.

Біля будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 100-150 людей проводять акцію протесту.

Учасники протестної акції принесли гарбузи до будинку п’ятого президента Петра Порошенка у селищі Козин на Київщині.

Про коронавірус у дітей

У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.

Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Про інші важливі новини

У Приволзькому федеральному окрузі РФ впав двомоторний літак L-410, є загиблі і постраждалі.

До "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки станом на 10 жовтня віднесено вже 16 областей, днем раніше їх було 15.

10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США.

Внаслідок ДТП за участю маршрутки і вантажівки на Одещині 2 людей загинули і 9 отримали травми.

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив про необхідність госпіталізації ув'язненого політика, який голодує вже 10 днів.

Речник МВС Артем Шевченко підтвердив, що в організмі померлого 8 жовтня нардепа Антона Полякова виявили, крім алкоголю, метадон.

Збірна Іспанії зазнала поразки у матчі проти команди Франції, яка стала переможцем другого розіграшу Ліги націй УЄФА.

У ВООЗ вважають, що невдовзі людство пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, проте зарано говорити про перемогу над пандемією.

Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.

Українська правда
Теми: мітингикоронавірус


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