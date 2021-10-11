Головні новини неділі та ночі: акції протесту, Covid у дітей

Під будинками Петра Порошенка і Володимира Зеленського влаштували акції протесту; зросла захворюваність на коронавірус серед дітей – актуальні новини неділі та ночі.

Про акції протесту

Експрезидент та лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Поліція Київщини склала адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство на учасника акції біля будинку колишнього президента Петра Порошенка в Козині.

Біля будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі 100-150 людей проводять акцію протесту.

Учасники протестної акції принесли гарбузи до будинку п’ятого президента Петра Порошенка у селищі Козин на Київщині.

Про коронавірус у дітей

У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.

Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

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