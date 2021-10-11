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Главные новости воскресенья и ночи: акции протеста, Covid у детей

Понедельник, 11 октября 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: акции протеста, Covid у детей
Фото: Общественное

Под домами Петра Порошенко и Владимира Зеленского устроили акции протеста; выросла заболеваемость коронавирусом среди детей – актуальные новости воскресенья и ночи.

Об акциях протеста

Экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Полиция Киевщины составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции у здания бывшего президента Петра Порошенко в Козине.

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 100-150 человек проводят акцию протеста.

Участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

О коронавирусе у детей

В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11 300 новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи детей.

На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

О других важных новостях

В Приволжском федеральном округе РФ упал двухмоторный самолет L-410, есть погибшие и пострадавшие.

В "оранжевой" зоны эпидемической опасности состоянию на 10 октября отнесены уже 16 областей, днем ранее их было 15.

10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий помощи по безопасности для Украины от США.

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Одесской области 2 человека погибли и 9 получили травмы.

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации заключенного голодающего уже 10 дней.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Сборная Испании потерпела поражение в матче против команды Франции, которая стала победителем второго розыгрыша Лиги наций УЕФА.

В ВОЗ считают, что вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако рано говорить о победе над пандемией.

Украина занимает третью позицию в Европе по суточной смертности и распространению ковида.

Украинская правда

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Темы: митингикоронавирус
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