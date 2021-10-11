Главные новости воскресенья и ночи: акции протеста, Covid у детей

Под домами Петра Порошенко и Владимира Зеленского устроили акции протеста; выросла заболеваемость коронавирусом среди детей – актуальные новости воскресенья и ночи.

Об акциях протеста

Экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

Полиция Киевщины составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве на участника акции у здания бывшего президента Петра Порошенко в Козине.

Возле дома президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 100-150 человек проводят акцию протеста.

Участники протестной акции принесли тыквы к дому пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

О коронавирусе у детей

В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11 300 новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи детей.

На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

О других важных новостях

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