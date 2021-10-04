"Жодного просування": у Кремлі не дають надії на зустріч Путіна з Зеленським
Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:44
У Кремлі не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Поки, щиро кажучи, жодних передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося".
Деталі: Пєсков сказав, що президент РФ ніколи не відкидав можливість проведення такої зустрічі.
"Більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести, але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут власне ніякого просування ми поки не відфіксували", – заявив прессекретар Путіна.
Передісторія:
- "Обмін люб’язностями" між Києвом і Москвою триває ще з квітня, коли Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу".
- Путін заявляв про готовність зустрітися на території Росії і говорити виключно про російсько-українські відносини. Про Донбас він змушує говорити з бойовиками ОРДЛО, а про Крим говорити не хоче.
- Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що без обговорення питання Криму зустріч Зеленського і Путіна не матиме сенсу.
- 3 жовтня Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Путіним, бо переговори тет-а-тет можуть бути результативними. Але, на його думку, російська сторона не хоче проводити зустріч у такому форматі, оскільки вона може принести несподіваний результат.
- При цьому українська сторона домагалася проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) до завершення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель.