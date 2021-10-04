"Жодного просування": у Кремлі не дають надії на зустріч Путіна з Зеленським

У Кремлі не бачать передумов для проведення до кінця року зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: речник президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Поки, щиро кажучи, жодних передумов для цього немає. Ніяких нових елементів тут теж не з'явилося".

Деталі: Пєсков сказав, що президент РФ ніколи не відкидав можливість проведення такої зустрічі.

"Більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести, але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати. І ось тут власне ніякого просування ми поки не відфіксували", – заявив прессекретар Путіна.

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