Головні новини п’ятниці та ночі: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

Ляшко заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус; президент Болгарії назвав Крим російським — актуальні новини 19 листопада і ночі.

Про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності.

За його словами, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців. Міністр додав, що питання бустерної дози вакцини піднімуть, коли хоча б 60% українців щепляться однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Також ще дві області почали втрачати ознаки "червоної" зони. На Львівщині 2 дні поспіль знижується завантаженість ліжок із киснем для covid-хворих, а на Черкащині почала знижуватися кількість госпіталізацій.

Про президента Болгарії

Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

У зв’язку з цією заявою до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

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