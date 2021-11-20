Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

Ляшко заявил, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом; президент Болгарии назвал Крым российским – актуальные новости 19 ноября и ночи.

Про коронавирус

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных коронавирусом, это свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

По его словам, сейчас вакцинированы по крайней мере одной дозой 40% украинцев. Министр добавил, что вопрос бустерной дозы вакцины поднимут, когда хотя бы 60% украинцев будут привиты одной дозой вакцины против коронавируса.

Также еще две области начали терять признаки "красной" зоны. Во Львовской области 2 дня подряд снижается загруженность кроватей с кислородом для covid-больных, а в Черкасской области начало снижаться количество госпитализаций.

Про президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, считает Крым российской территорией и заявляет о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В связи с этим заявлением в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

Ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил по приглашению в студию, чтобы обсудить вопрос по "вагнеровцам".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.

Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения — соответствующий приказ правительства страны вступает в силу с 1 февраля.

Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявляет, что антикоррупционные органы обнаружили растрату государственных средств руководством партии.

Всего 3 415 учителей в Украине отстранены от работы в связи с отсутствием прививки против коронавируса — об этом нам сообщили в Министерстве образования.

Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

За сутки 18 ноября в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев COVID-19 и 725 летальных исходов, госпитализировали 3 637 человек, выздоровели 22 304 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 294 320 человек.

Экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба назвал небольшой круг лиц, для которых разведчики отчитываются о своих делах.

На киевском заводе погибли два работника – на них упал несколькотонный станок.

Глава Госкосмоса Владимир Тафтай сообщил, что Канада и Украина приступают к строительству космопорта в провинции Новая Шотландия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.