Головні новини суботи і ночі: смертність від COVID, "ковідна амністія"

В Україні антирекорд смертності від коронавірусу; МОЗ думає ввести "ковідну амністію" для тих, хто купив сертифікати – актуальні новини 6 листопада.

Про коронавірус

В Україні 5 листопада зафіксували антирекорд смертності від COVID-19 - померло 793 особи.

Відтак Україна друга у світі за смертністю від COVID-19

Про "ковідну амністію"

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість запровадження "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що "якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЕСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесені в систему - ред.). Нам треба це прибрати, ми працюємо над цією моделлю, як це зробити".

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