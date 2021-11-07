Главные новости субботы и ночи: смертность от COVID, "ковидная амнистия"
В Украине антирекорд смертности от коронавируса; Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты – актуальные новости 6 ноября.
О коронавирусе
В Украине 5 ноября зафиксировали антирекорд смертности от COVID-19 - умерли 793 человека.
Таким образом Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
О "ковидной амнистии"
Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что "если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может привиться (поскольку данные об этом внесены в систему - ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать".
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