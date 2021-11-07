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Главные новости субботы и ночи: смертность от COVID, "ковидная амнистия"

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:00
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

В Украине антирекорд смертности от коронавируса; Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты – актуальные новости 6 ноября.

О коронавирусе

В Украине 5 ноября зафиксировали антирекорд смертности от COVID-19 - умерли 793 человека.

Таким образом Украина вторая в мире по смертности от COVID-19

О "ковидной амнистии"

Министерство здравоохранения рассматривает возможность введения "ковидной амнистии" для тех, кто купил документы о вакцинации против коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что "если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может привиться (поскольку данные об этом внесены в систему - ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать".

О других важных новостях

Единственная медаль Украины на чемпионате мира-2021 по боксу стала золотой, 19-летний Юрий Захареев одержал победу.

Правительство Коста-Рики первым в мире ввело обязательную противоковидную вакцинацию для граждан в возрасте до 18 лет.

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдада.

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Главы Государственной налоговой службы Украины.

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер в возрасте 88 лет.

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсонщины и его жену, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии – вскоре он должен возглавить команду Серии А "Дженоа".

Украинская правда
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