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Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік

Четвер, 2 грудня 2021, 19:54
Новини 2 грудня: війська РФ та Україна, бюджет України на 2022 рік
Фото: Національний банк України

Командувач ООС заявив, що при наступі "в лоб" армія Росії зазнає величезних втрат; Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік — актуальні новини 2 грудня.

Про війська РФ та Україну

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк попередив, що у разі "лобового" наступу на Україну зі сходу російська армія і бойовики зазнають величезних втрат, і самі це розуміють.

Також Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який зупинить подальше розширення НАТО на схід — про це заявив Сергій Лавров.

Крім того міністр закордонних справ РФ сказав, що Росія готова до відкриття каналу діалогу зі США щодо України.

Про бюджет на 2022 рік

Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому — його підтримали 268 народних депутатів.

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Про інші важливі новини

Нардепи ще на 1 рік продовжили можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 3 грудня закрити в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства з низки африканських країн, де наразі зафіксовано поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Рада виділила з бюджету 8 млрд грн на "тисячу Зеленського" для повністю вакцинованих громадян — програма, яка отримала назву "єПідтримка", стартує 19 грудня. Гроші можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

Запропоновані президентом зміни до закону "Про громадянство України" передбачають збереження принципу єдиного громадянства, закріпленого в Конституції України, та запровадження декларації про визнання себе лише громадянином України для набуття українського громадянства.

Розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви через фото зі сторонньої справи.

​За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 531 новий випадок COVID-19 і 525 летальних випадків, госпіталізували 3 003 людини, одужало 23 535 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 210 869 людей.

Українська правда

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Теми: війнаРосіябюджет
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