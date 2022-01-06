Понад тисяча людей постраждали на протестах в Казахстані – МОЗ країни
Унаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей, з них 400 в лікарні.
Джерело: перша заступниця голови МОЗ республіки Ажар Гиніят в ефірі державного телеканалу "Хабар-24", яку цитує "Інтерфакс-Україна", телеграм-канал Readovka
Пряма мова Гиніят: "Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації.
Терористи нападають на лікарів, постраждали десять медпрацівників. Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих".
Деталі: Телеграм-канал повідомляє, що протестувальники розігнали казахстанських силовиків в Алмати біля 12-ї міськлікарні та відібрали у них амуніцію вранці 6 січня.
На відео протестувальники склали відібрані щити та палиці силовиків перед лікарнею.
Передісторія: Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії.
Співробітник поліції найбільшого міста Казахстану заявив у четвер, що десятки людей загинули внаслідок нападів на урядові будівлі.
Нагадаємо:
- Надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.
- В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.
- Влада Алмати заявила про початок "антитерористичної спецоперації з метою встановлення порядку в місті". Повідомлялося, що аеропорт звільнено.
- Усі фінансові організації Казахстану тимчасово зупинили роботу.
- Вранці 6 січня кілька бронетранспортерів і десятки військовослужбовців, які рухалися пішки, зайшли на головну площу Алмати. Було чутно постріли, коли військові наближалися до натовпу.