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Понад тисяча людей постраждали на протестах в Казахстані – МОЗ країни

Четвер, 6 січня 2022, 10:51
ФОТО З САЙТУ EKHOKAVKAZA.COM

Унаслідок протестів у Казахстані постраждали вже понад тисячу людей, з них 400 в лікарні.

Джерело: перша заступниця голови МОЗ республіки Ажар Гиніят в ефірі державного телеканалу "Хабар-24", яку цитує "Інтерфакс-Україна", телеграм-канал Readovka

Пряма мова Гиніят: "Унаслідок протестів у республіці Казахстан постраждалих уже понад тисячу людей, 400 осіб госпіталізовано, 62 особи в реанімації.

Терористи нападають на лікарів, постраждали десять медпрацівників. Просимо не заважати медпрацівникам працювати, щоб карети швидкої медичної допомоги могли своєчасно доїхати до постраждалих".

Деталі: Телеграм-канал повідомляє, що протестувальники розігнали казахстанських силовиків в Алмати біля 12-ї міськлікарні та відібрали у них амуніцію вранці 6 січня.

На відео протестувальники склали відібрані щити та палиці силовиків перед лікарнею.

Передісторія: Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило, що під час заворушень у низці регіонів Казахстану загинули 8 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії.

Співробітник поліції найбільшого міста Казахстану заявив у четвер, що десятки людей загинули внаслідок нападів на урядові будівлі.

Нагадаємо:

Теми: Казахстанмітингиздоров'я


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