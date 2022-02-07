Лукашенко вирішив озброїти рятувальників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив озброїти білоруських рятувальників.

Джерело: білоруське державне видання "БелТа", Telegram-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого"

Пряма мова: "Співробітники МНС - хлопці міцні. І не тільки хлопці. У мене вони викликають дуже серйозну повагу. Ось, де б МНС не були, вони одні з найкращих, якщо не найкращі...

Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими їх і вважаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили в МНС, яку частину ми озброюватимемо: хто ці хлопці, дівчата, які там служать, які носитимуть вогнепальну зброю і будуть підготовлені виключно так, як, я сказав, вони себе всюди виявляли.

Хотілося б почути, наскільки ми просунулися у цьому плані, щоб МНС стало силовим блоком по-справжньому, скільки людей у ​​нас володітиме зброєю не гірше, ніж у армії та міліції".

Деталі: Лукашенко також заявив, що у разі конфлікту чи війни "міцні надійні співробітники МНС, мають не лише пожежу гасити".

Чому це важливо: Білорусь останнім часом фактично втратила власну суб'єктність, підпорядковуючись Росії.

Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

До Білорусі з Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.

Передісторія:

Лукашенко, який очолює Білорусь понад 27 років, який фальсифікував вибори президента в 2020 році, нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.

21 січня Лукашенко заявив, що кордон із Україною "треба надійно захистити на випадок неадекватності її керівництва".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

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