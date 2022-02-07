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Лукашенко решил вооружить спасателей

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:51
фото: БЕЛТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решит вооружить белорусских спасателей.  

Источник: белорусское государственное издание "БелТа", Telegram-канал прессслужбы Лукашенко "Пул первого"

Прямая речь: "Сотрудники МЧС - ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие…

Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и будут подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли.

Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции".

Детали: Лукашенко также заявил, что в случае конфликта или войны "крепкие надежные сотрудники МЧС, должны будут не только пожар тушить".

Почему это важно: Беларусь в последнее время фактически утратила свою субъектность, подчиняясь России.

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Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут приступить к совместным боевым действиям на востоке Украины.

В Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решительность – 2022", которые начнутся 10 февраля.

Предыстория

  • Возглавляющий Беларусь более 27 лет, фальсифицировавший выборы президента в 2020 году, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.
  • 21 января Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо надежно защитить на случай неадекватности ее руководства".
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война продлилась бы максимум 3-4 дня.

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Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьоружие


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