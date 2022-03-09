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Росія вигадала ще один аргумент для нападу на Україну

Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 08:54
Фото нібито документа з ТГ РИА Новости

У Росії заявили, що своїм нападом на Україну нібито зірвали "широкомасштабний наступ ударних угруповань військ України" на псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новини з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно РИА Новости: "Проведена російськими військовими спецоперація попередила і зірвала широкомасштабний наступ ударних угруповань військ України на "ЛНР" та "ДНР", заявили в Міноборони РФ".

Деталі: РИА Новости навіть опублікували якісь документи, які нібито підтверджують підготовку Києвом "наступальної операції" на Донбасі. Ця операція нібито мала проводитись у березні.

Але вже на першій сторінці так званого "документу" написано "Із Києва" – на українських документах так не пишуть.

 
Фото з тГ РИА новости 

У Міноборони РФ також заявили, що "з'єднання українських військ, які планувалося використати на Донбасі, натаскувалися американськими та британськими інструкторами у Львові".

Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

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Російські пропагандисти на виправдання війни РФ проти України пишуть, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський є неонацистом та расистом – мовляв, він нібито "дає свою охорону, щоб нацисти спокійно проводили свої факельні ходи" та нібито забороняє "російську мову навіть в аптеках".

Російські загарбники за допомогою прокремлівських видань розповсюджують фейкові новини про неймовірні знахідки в Україні. За кілька днів окупанти "знайшли" в Україні "бойові наркотики" та знищені патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікують.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни. 

Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну.

Зокрема, в Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube. 

4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну. Через це низка нейтральних і опозиційних ЗМІ призупинили роботу в Росії. Серед них "Дождь", "Эхо Москвы" та  Znak.com.

6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це була рекордна кількість затримань за 10 років.

Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України: на уроках вчителі мають переказати школярам 7-11 класів слова з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засуджувати заклики до антивоєнних акцій.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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