Росія вигадала ще один аргумент для нападу на Україну

У Росії заявили, що своїм нападом на Україну нібито зірвали "широкомасштабний наступ ударних угруповань військ України" на псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новини з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно РИА Новости: "Проведена російськими військовими спецоперація попередила і зірвала широкомасштабний наступ ударних угруповань військ України на "ЛНР" та "ДНР", заявили в Міноборони РФ".

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Деталі: РИА Новости навіть опублікували якісь документи, які нібито підтверджують підготовку Києвом "наступальної операції" на Донбасі. Ця операція нібито мала проводитись у березні.

Але вже на першій сторінці так званого "документу" написано "Із Києва" – на українських документах так не пишуть.

Фото з тГ РИА новости

У Міноборони РФ також заявили, що "з'єднання українських військ, які планувалося використати на Донбасі, натаскувалися американськими та британськими інструкторами у Львові".

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Чому це важливо: Вночі 24 лютого Росія напала на Україну. Вона масово обстрілює житлові квартали по всій території України.

Російські пропагандисти на виправдання війни РФ проти України пишуть, що Україна нібито мала "ядерну програму", роботи за якою активізувалися у 2014 році.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський є неонацистом та расистом – мовляв, він нібито "дає свою охорону, щоб нацисти спокійно проводили свої факельні ходи" та нібито забороняє "російську мову навіть в аптеках".

Російські загарбники за допомогою прокремлівських видань розповсюджують фейкові новини про неймовірні знахідки в Україні. За кілька днів окупанти "знайшли" в Україні "бойові наркотики" та знищені патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікують.

При цьому Росія блокує своїм громадянам доступ до правдивої інформації; блокує українські сайти, які публікують фото і відео про убитих на нашій землі і полонених російських військових – і при цьому сама нічого не робить, щоб російські матері могли повернути додому мертвих синів; транслює зі своїх ТБ-каналів пропаганду про нібито "нацистів і наркоманів" в Україні і масово затримує людей, які виходять на протест проти війни.

Роскомнадзор масово блокує сайти, які пишуть про напад Росії на Україну.

Зокрема, в Росії заблокували створений МВС України сайт "Шукай своїх" (200rf.com) з даними про полонених та вбитих в Україні військових із РФ. Але росіяни мали змогу шукати своїх рідних через однойменний Telegram-канал. Однак 3 березня Роскомнадзор направив у Telegram вимогу про видалення сервісів, які збирають інформацію про військовослужбовців Росії, полонених або загиблих в Україні.

4 березня Роскомнадзор заблокував соцмережу Facebook на території Росії. А згодом Twitter i YouTube.

4 березня Держдума РФ ухвалила закон "про фейки", щоб саджати у в'язниці за правду про війну. Через це низка нейтральних і опозиційних ЗМІ призупинили роботу в Росії. Серед них "Дождь", "Эхо Москвы" та Znak.com.

6 березня в Росії на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 359 осіб – це була рекордна кількість затримань за 10 років.

Російським школам роздали методички, як виправдовувати війну проти України: на уроках вчителі мають переказати школярам 7-11 класів слова з виступу президента РФ Володимира Путіна про причини "спеціальної військової операції" проти України та засуджувати заклики до антивоєнних акцій.