"Ждуни" не дочекаються Росії в 2026 році, Луганщину деокупують раніше – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевнив, що Луганщину деокупують раніше, ніж там остаточно закріпиться російська влада, яка передбачила для нових окупованих територій "перехідний період" до 2026 року.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Ждуни" не дочекаються – ЗСУ прийдуть раніше: так звану "ЛНР" повноцінно зможуть прийняти до складу РФ лише у 2026 році… Саме до 2026 року триватиме перехідний період для так званої "ЛНР" у якості нового суб’єкта РФ. Це одна із головних умов у договорі щодо прийняття "республіки" до складу Росії.

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Тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться зачекати трохи більше трьох років. На папері все виглядає так. Безпекова ситуація трохи інша".

Деталі: Гайдай зазначив, що після звільнення від російських загарбників Лиману (Донецька область), окупанти жаліються, начебто ЗСУ "заважають росіянам створити оборонний рубіж у Кремінній".

"Як заважають, зрозумійте самі", – додає голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав зі своїми ж ставленниками "договори" про "приєднання" територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до Російської Федерації.

У неділю 2 жовтня проєкти законів про ратифікацію цих юридичн онікчемних "договорів" внесено на ратифікацію в Держдуму РФ. Згідно з ними, окуповані території вже є територіями РФ, але до 1 січня 2026 року діятиме "перехідний період" для інтеграції "нових суб'єктів" у російські системи.

Тим часом і на сході, і на півдні України триває контрнаступ українських захисників. Днями ЗСУ звільнили Лиман і Торське (Донецька область), що лежать на шляху до Кремінної (Луганська області). Також президент підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки у Херсонській області.