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Російські ракетні удари неефективні проти української рішучості – посол Британії

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 02:44
ПОСОЛ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В УКРАЇНІ МЕЛІНДА СІММОНС. ФОТО: WWW.GOV.UK

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс назвала жорстокими і цинічними ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: Сіммонс у Twitter

Пряма мова: "Ракетні удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості".

Передісторія:

Теми: ракетний ударРосіяВелика Британія
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