Російські ракетні удари неефективні проти української рішучості – посол Британії
Вівторок, 6 грудня 2022, 02:44
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс назвала жорстокими і цинічними ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Джерело: Сіммонс у Twitter
Пряма мова: "Ракетні удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості".
🇷🇺 missile strikes on 🇺🇦 civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 5, 2022
Передісторія:
- 5 грудня Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по енергетичній системі України, починаючи з 10 жовтня. Повітряні сили України збили понад 60 ракет, випущених Росією по території України. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.
- Проте внаслідок цієї атаки є влучання в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій та Одеській областях України. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.
- Одне з підприємств ДТЕК відключили від енергосистеми через його пошкодження внаслідок атаки.