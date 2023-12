Російські ракетні удари неефективні проти української рішучості – посол Британії

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс назвала жорстокими і цинічними ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: Сіммонс у Twitter

Пряма мова: "Ракетні удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі України є жорстокими, цинічними та неефективними проти українського духу та рішучості".

Реклама:

🇷🇺 missile strikes on 🇺🇦 civilian energy infrastructure are cruel, cynical and ineffective against Ukrainian spirit and determination.