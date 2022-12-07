Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дезертир із кулеметом: ПВК "Вагнер" заявила, що проведе своє розслідування

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 15:20
Затриманий дезертир. Скриншот з відео Слідкому РФ

Оперативна група ПВК "Вагнер" проведе своє розслідування, щоб з'ясувати, чи правда, що дезертир, який влаштував стрілянину в російському Новошахтинську, служив у її лавах.

Джерело: пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Telegram, Слідчий комітет РФ у Telegram

Пряма мова Пригожина: "Дана інформація (про те, що затримано бійця ПВК "Вагнер" – ред.) не може бути надана у зв'язку з тим, що не є публічною і носить закритий оперативний характер. Оперативна група ПВК "Вагнер" проведе своє розслідування".

Деталі: Водночас Пригожин заявив, що головне питання полягає не в тому, що якась людина "залишила зону бойових дій", "можливо, була поранена, дістала важку контузію, унаслідок чого збожеволіла", і "в її затьмарених кров'ю очах поліцейські здавалися солдатами противника, гномиками або космонавтами".

Пригожин вважає, що головне питання в тому – як якийсь боєць ПВК "Вагнер" із числа колишніх ув'язнених опинився зі зброєю в руках на території РФ. За його словами, це сталося або тому, що "кордону немає", або затриманий нібито може бути представником "диверсійної групи ЗСУ".

Також Пригожин заявив, що фотографії дезертира, які з'явилися в мережі, були зроблені з поліцейської машини. Він заявив: "якщо у поліцейських є час на фотографування і злив інформації журналістам, то чому б їм не піти на передову і замість цього зека загинути на полі бою зі зброєю в руках".

Слідком РФ у своєму Telegram-каналі опублікував відео із затриманим.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ВагнерРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику: це – помста

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

фото, відеоПодружжя російських шпигунів затримали в Одесі

Усі новини...
Вагнер
Дезертир із кулеметом, який стріляв у РФ по поліції, виявився бійцем "Вагнера" – ЗМІ
"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив
Пригожин просить покарати Youtube та Google в Росії за "брехню"
Останні новини
17:29
Ахметов заявив, що він "не олігарх" і неабияк допомагає Україні
17:18
Вінницький завод під час війни постачав РФ деталі військової техніки - ОГП
17:17
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали більше 10 вибухів - ЗМІ
17:03
Словаччина планує передати Україні близько 300 електрогенераторів
17:01
ЄС не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
16:56
інфографікаВперше за роки незалежності побільшало українців, які вважають, що навколо є загальновизнані норми
16:39
Київрада прийняла бюджет столиці на 2023: доходи та видатки скоротили
16:38
списокУ Києві дерусифікували ще 32 вулиці, включно з бульваром Дружби Народів
16:33
Знищили майже всі пологові: як росіяни руйнували медичну систему Маріуполя
16:30
У Білорусі євро виключили з кошика валют: частка російського рубля зросте до 60%
Усі новини...