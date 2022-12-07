Дезертир із кулеметом: ПВК "Вагнер" заявила, що проведе своє розслідування

Оперативна група ПВК "Вагнер" проведе своє розслідування, щоб з'ясувати, чи правда, що дезертир, який влаштував стрілянину в російському Новошахтинську, служив у її лавах.

Джерело: пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Telegram, Слідчий комітет РФ у Telegram

Пряма мова Пригожина: "Дана інформація (про те, що затримано бійця ПВК "Вагнер" – ред.) не може бути надана у зв'язку з тим, що не є публічною і носить закритий оперативний характер. Оперативна група ПВК "Вагнер" проведе своє розслідування".

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Деталі: Водночас Пригожин заявив, що головне питання полягає не в тому, що якась людина "залишила зону бойових дій", "можливо, була поранена, дістала важку контузію, унаслідок чого збожеволіла", і "в її затьмарених кров'ю очах поліцейські здавалися солдатами противника, гномиками або космонавтами".

Пригожин вважає, що головне питання в тому – як якийсь боєць ПВК "Вагнер" із числа колишніх ув'язнених опинився зі зброєю в руках на території РФ. За його словами, це сталося або тому, що "кордону немає", або затриманий нібито може бути представником "диверсійної групи ЗСУ".

Також Пригожин заявив, що фотографії дезертира, які з'явилися в мережі, були зроблені з поліцейської машини. Він заявив: "якщо у поліцейських є час на фотографування і злив інформації журналістам, то чому б їм не піти на передову і замість цього зека загинути на полі бою зі зброєю в руках".

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Слідком РФ у своєму Telegram-каналі опублікував відео із затриманим.

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