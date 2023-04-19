Комісія виявила нові порушення у Лаврі, а поліція фіксує, що УПЦ МП вивозить зі святині – Ткаченко
19 квітня комісія Мінкультури склала новий протокол про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври, а поліція перевіряє всі речі, які представники УПЦ МП вивозять з території заповідника.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного марафону новин
Пряма мова Ткаченка: "Комісія ефективна, тому що вона працює. Сьогодні комісія зайшла в два корпуси Лаври, в тому числі, де галерея знаходиться. Зафіксувала незадовільний стан цих об’єктів. Відповідно було складено протокол і опечатали ці об’єкти".
Деталі: Він також розповів про інцидент, коли парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу, коли комісія вже пішла.
Поліція склала протоколи щодо порушення громадського порядку.
Крім того, Ткаченко повідомив, що правоохоронці перевіряють, які речі представники Московського патріархату вивозять з Лаври, і фіксують людей, які перебувають на території заповідники, але жодного стосунку до нього не мають, оскільки не є ні монахами, ні семінаристами.
Також, за його словами, триває процес поступової передачі музейних об'єктів, які були на зберіганні у монастирі, до музейного фонду заповідника.
Міністр додав, що комісія вже би закінчила свою роботу, якби їй не перешкоджали.
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Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння. Але вони не пішли і 30 березня провели богослужіння в одному з храмів.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.
- Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Згодом Павлу оголосили підозру і відправили під домашній арешт у будинку на Київщині.
- Павло раніше відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври, але вони залишать територію цієї святині.