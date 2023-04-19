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Комісія виявила нові порушення у Лаврі, а поліція фіксує, що УПЦ МП вивозить зі святині – Ткаченко

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 20:05
Комісія виявила нові порушення у Лаврі, а поліція фіксує, що УПЦ МП вивозить зі святині – Ткаченко
Фото з Facebook Києво-Печерської лаври

19 квітня комісія Мінкультури склала новий протокол про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври, а поліція перевіряє всі речі, які представники УПЦ МП вивозять з території заповідника.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного марафону новин  

Пряма мова Ткаченка: "Комісія ефективна, тому що вона працює. Сьогодні комісія зайшла в два корпуси Лаври, в тому числі, де галерея знаходиться. Зафіксувала незадовільний стан цих об’єктів. Відповідно було складено протокол і опечатали ці об’єкти".  

Деталі: Він також розповів про інцидент, коли парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу, коли комісія вже пішла.

Поліція склала протоколи щодо порушення громадського порядку.

Крім того, Ткаченко повідомив, що правоохоронці перевіряють, які речі представники Московського патріархату вивозять з Лаври, і фіксують людей, які перебувають на території заповідники, але жодного стосунку до нього не мають, оскільки не є ні монахами, ні семінаристами.

Також, за його словами, триває процес поступової передачі музейних об'єктів, які були на зберіганні у монастирі, до музейного фонду заповідника.  

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Міністр додав, що комісія вже би закінчила свою роботу, якби їй не перешкоджали.

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Теми: УПЦ МПКиївМінкультури
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