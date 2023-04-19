Полиция фиксирует, что священники УПЦ МП вывозят из Лавры – Ткаченко
19 апреля комиссия Минкультуры составила новый протокол о неудовлетворительном состоянии помещений Киево-Печерской лавры, а полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ МП вывозят с территории заповедника.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального марафона новостей
Прямая речь Ткаченко: "Комиссия эффективна, потому что она работает. Сегодня комиссия зашла в два корпуса Лавры, в том числе, где галерея находится. Зафиксировала неудовлетворительное состояние этих объектов. Соответственно был составлен протокол и опечатали эти объекты".
Детали: Он также рассказал об инциденте, когда прихожане УПЦ МП повредили защитные роллеты опечатанного Минкультом корпуса, когда комиссия уже ушла.
Полиция составила протоколы о нарушении общественного порядка.
Кроме того, Ткаченко сообщил, что правоохранители проверяют, какие вещи представители Московского патриархата вывозят из Лавры, и фиксируют людей, которые находятся на территории заповедника, но никакого отношения к нему не имеют, поскольку не являются ни монахами, ни семинаристами.
Также, по его словам, продолжается процесс постепенной передачи музейных объектов, которые были на хранении в монастыре, в музейный фонд заповедника.
Министр добавил, что комиссия уже бы закончила свою работу, если бы ей не препятствовали.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение. Однако они не ушли и 30 марта провели богослужение в одном из храмов.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
- Он также пригрозил журналистам побить их палкой. Позже Павлу объявили подозрение и отправили под домашний арест в доме на Киевщине.
- Ранее Павел открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры, но они все же покинут территорию святыни.