Полиция фиксирует, что священники УПЦ МП вывозят из Лавры – Ткаченко

19 апреля комиссия Минкультуры составила новый протокол о неудовлетворительном состоянии помещений Киево-Печерской лавры, а полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ МП вывозят с территории заповедника.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Ткаченко: "Комиссия эффективна, потому что она работает. Сегодня комиссия зашла в два корпуса Лавры, в том числе, где галерея находится. Зафиксировала неудовлетворительное состояние этих объектов. Соответственно был составлен протокол и опечатали эти объекты".

Детали: Он также рассказал об инциденте, когда прихожане УПЦ МП повредили защитные роллеты опечатанного Минкультом корпуса, когда комиссия уже ушла.

Полиция составила протоколы о нарушении общественного порядка.

Кроме того, Ткаченко сообщил, что правоохранители проверяют, какие вещи представители Московского патриархата вывозят из Лавры, и фиксируют людей, которые находятся на территории заповедника, но никакого отношения к нему не имеют, поскольку не являются ни монахами, ни семинаристами.

Также, по его словам, продолжается процесс постепенной передачи музейных объектов, которые были на хранении в монастыре, в музейный фонд заповедника.

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Министр добавил, что комиссия уже бы закончила свою работу, если бы ей не препятствовали.

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