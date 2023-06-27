Путін поки не замінюватиме Шойгу, щоб не виглядало ніби поступився Пригожину − ISW

Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін наразі не буде змінювати главу Міноборони, щоб це не виглядало, ніби він виконує вимогу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який домагався звільнення Сергія Шойгу.

Джерело: звіт ISW за 26 червня

Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина".

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Деталі: Ймовірно, на користь цього свідчить повідомлення Міноборони Росії про те, що 26 червня Шойгу нібито відвідав невстановлений передовий командний пункт Західної групи російських військ в Україні. Це була його перша публічна поява після маршу Пригожина в Ростов-на-Дону і до Москви.

Раніше Міноборони РФ зазначало, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове в Харківській і Луганській областях.

Повідомлялося, що Шойгу зустрічався з командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і ставив перед ним завдання не допустити просування українських військ на фронті.

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Водночас аналітики ISW акцентують, що Шойгу не відвідував штаб-квартиру ЗС РФ у Ростові-на-Дону після того, як місто було захоплене "вагнерівцями", і не зв'язувався іншим чином із силами ЗС РФ на півдні України після завершення збройного заколоту.

Попри те, що російські міл-блогери продовжували спекулювати на темі зміни російського військового командування, зокрема, називаючи прізвище губернатора Тульської області Олексія Дюміна на посаду Шойгу, аналітики не вірять, що Путін швидко проведе такі ротації.

"Наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це виглядало б як поступка вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну", − підсумовують аналітики.

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.

Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".

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