Путін зібрав у Кремлі військових, щоб відзначити тих, хто "зупинив" заколот Пригожина
Російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі російських військовослужбовців, щоб відзначити тих, хто "зупинив" заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: 27 червня Путін зібрав у Кремлі російських військових, щоб виступити перед ними.
У своєму зверненні до військовослужбовців російський диктатор заявив, що вони "фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено".
Путін також сказав, що загиблі 24 червня російські льотчики "з честю виконали свій обов'язок".
Він також заявив, що "рішучість і мужність" російських військових, як і "консолідація суспільства", "відіграли вирішальну роль у придушенні заколоту".
Крім того, глава Росгвардії Віктор Золотов заявив, що в Росгвардії з'явиться важке озброєння, танки. За його словами, це питання обговорили з Путіним. Примітно, що Міноборони РФ нещодавно повідомило, що ПВК "Вагнер" готується віддати своє важке озброєння збройним силам РФ.
Золотов також заявив, що вони "знали, що переможуть", а "Москву заколотники не взяли б".
При цьому йому також примарилось, що заколот найманців "був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина".
Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".