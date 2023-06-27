Путін зібрав у Кремлі військових, щоб відзначити тих, хто "зупинив" заколот Пригожина

Російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі російських військовослужбовців, щоб відзначити тих, хто "зупинив" заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: 27 червня Путін зібрав у Кремлі російських військових, щоб виступити перед ними.

Реклама:

У своєму зверненні до військовослужбовців російський диктатор заявив, що вони "фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено".

Путін також сказав, що загиблі 24 червня російські льотчики "з честю виконали свій обов'язок".

Він також заявив, що "рішучість і мужність" російських військових, як і "консолідація суспільства", "відіграли вирішальну роль у придушенні заколоту".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, глава Росгвардії Віктор Золотов заявив, що в Росгвардії з'явиться важке озброєння, танки. За його словами, це питання обговорили з Путіним. Примітно, що Міноборони РФ нещодавно повідомило, що ПВК "Вагнер" готується віддати своє важке озброєння збройним силам РФ.

Золотов також заявив, що вони "знали, що переможуть", а "Москву заколотники не взяли б".

При цьому йому також примарилось, що заколот найманців "був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина".

Для довідки: За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.

Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.

Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".

Передісторія: