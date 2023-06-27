Путин собрал в Кремле военных, чтобы отметить тех, кто "остановил" мятеж Пригожина
Российский диктатор Владимир Путин собрал в Кремле российских военнослужащих, чтобы отметить тех, кто "остановил" мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: 27 июня Путин собрал в Кремле российских военных, чтобы выступить перед ними.
В своем обращении к военнослужащим российский диктатор заявил, что они "фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно".
Путин также сказал, что погибшие 24 июня российские летчики "с честью выполнили свой долг".
Он также заявил, что "решимость и мужество" российских военных, как и "консолидация общества", "сыграли решающую роль в подавлении мятежа".
Кроме того, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в Росгвардии появится тяжелое вооружение, танки. По его словам, этот вопрос обсудили с Путиным. Примечательно, что Минобороны РФ недавно сообщило, что ЧВК "Вагнер" готовится отдать свое тяжелое вооружение вооруженным силам РФ.
Золотов также заявил, что они "знали, что победят", а "Москву мятежники не взяли бы".
При этом ему также привиделось, что мятеж наемников "был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".
Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".
Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.
Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".