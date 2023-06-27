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Путин собрал в Кремле военных, чтобы отметить тех, кто "остановил" мятеж Пригожина

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 13:30
Путин собрал в Кремле военных, чтобы отметить тех, кто остановил мятеж Пригожина
ФОТО: GETTY IMAGES

Российский диктатор Владимир Путин собрал в Кремле российских военнослужащих, чтобы отметить тех, кто "остановил" мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: 27 июня Путин собрал в Кремле российских военных, чтобы выступить перед ними.

В своем обращении к военнослужащим российский диктатор заявил, что они "фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно".

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Путин также сказал, что погибшие 24 июня российские летчики "с честью выполнили свой долг".

Он также заявил, что "решимость и мужество" российских военных, как и "консолидация общества", "сыграли решающую роль в подавлении мятежа".

Кроме того, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в Росгвардии появится тяжелое вооружение, танки. По его словам, этот вопрос обсудили с Путиным. Примечательно, что Минобороны РФ недавно сообщило, что ЧВК "Вагнер" готовится отдать свое тяжелое вооружение вооруженным силам РФ.

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Золотов также заявил, что они "знали, что победят", а "Москву мятежники не взяли бы".

При этом ему также привиделось, что мятеж наемников "был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".

Для справки: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие". 

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Темы: ПутинПригожинвойна
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