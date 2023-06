Західні журналісти припустили, що зруйнувати ГЕС міг не підрив

Журналісти провідних західних видань, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, припустили, що гребля могла зруйнуватися не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження. У свою чергу президент Володимир Зеленський наголосив, що саме окупанти замінували гідроелектростанцію, підірвали її та назвав дії росіян екоцидом.

Джерело: Журналісти Крістофер Міллер з Financial Times, Еван Гілл з The Washington Post, Олівер Керрол з The Economist

Деталі: Зокрема, Міллер вказує на те, що зроблені 5 червня супутникові знімки Maxar показали нещодавні пошкодження шлюзів дамби Нова Каховка та ділянки дороги, що проходить через них.

Satellite images made by @Maxar on June 5 showed recent damage to the Nova Khakova dam’s sluice gates and a section of roadway running across it. Before images (1 and 3) made on May 28. After images (2 and 4) made June 5, around 12:15pm. pic.twitter.com/Qi7dY6M2yM June 6, 2023

Натомість Гілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів. Як писала The New York Times, це могло статися через те, що Росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими занадто мало шлюзів.

Prior to whatever happened overnight, the Kakhovka Reservoir had reached unprecedentedly high levels. This was likely due to Russian forces keeping too few gates open, the NYT reported, just months after letting the reservoir sink to historic lows: https://t.co/g9sGjPNTt9 pic.twitter.com/mKuGFakb3M ВІДЕО ДНЯ June 6, 2023

Водночас журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що очевидці розповіли виданню про "оглушливий вибух", який було чути вранці в Каховці.

Eyewitnesses told us that there was a deafening explosion from #Kakhovka in the early morning, with sky turned to white and windows breaking as far as 80 km away. — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 6, 2023

