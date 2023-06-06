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Західні журналісти припустили, що зруйнувати ГЕС міг не підрив

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 13:29
Західні журналісти припустили, що зруйнувати ГЕС міг не підрив
Фото: Christopher Miller

Журналісти провідних західних видань, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, припустили, що гребля могла зруйнуватися не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження. У свою чергу президент Володимир Зеленський наголосив, що саме окупанти замінували гідроелектростанцію, підірвали її та назвав дії росіян екоцидом.

Джерело: Журналісти Крістофер Міллер з  Financial Times, Еван Гілл з The Washington Post, Олівер Керрол з The Economist

Деталі: Зокрема, Міллер вказує на те, що зроблені 5 червня супутникові знімки Maxar показали нещодавні пошкодження шлюзів дамби Нова Каховка та ділянки дороги, що проходить через них.

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Натомість Гілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів. Як писала The New York Times, це могло статися через те, що Росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими занадто мало шлюзів.

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Водночас журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що очевидці розповіли виданню про "оглушливий вибух", який було чути вранці в Каховці.

Передісторія:

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Теми: Каховська ГЕСвибухХерсонська областьвійна
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