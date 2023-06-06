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Західні журналісти припустили, що зруйнувати ГЕС міг не підрив

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 13:29
Західні журналісти припустили, що зруйнувати ГЕС міг не підрив
Фото: Christopher Miller

Журналісти провідних західних видань, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках, припустили, що гребля могла зруйнуватися не внаслідок підриву, а через отримані раніше пошкодження. У свою чергу президент Володимир Зеленський наголосив, що саме окупанти замінували гідроелектростанцію, підірвали її та назвав дії росіян екоцидом.

Джерело: Журналісти Крістофер Міллер з  Financial Times, Еван Гілл з The Washington Post, Олівер Керрол з The Economist

Деталі: Зокрема, Міллер вказує на те, що зроблені 5 червня супутникові знімки Maxar показали нещодавні пошкодження шлюзів дамби Нова Каховка та ділянки дороги, що проходить через них.

Натомість Гілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів. Як писала The New York Times, це могло статися через те, що Росія, яка контролювала ГЕС, тримала відкритими занадто мало шлюзів.

Водночас журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що очевидці розповіли виданню про "оглушливий вибух", який було чути вранці в Каховці.

Передісторія:

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Теми: Каховська ГЕСвибухХерсонська областьвійна
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