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Данілов: Росіяни підірвали ГЕС за вказівкою Путіна, перед тим підняли рівень води

"Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 15:05
Данілов: Росіяни підірвали ГЕС за вказівкою Путіна, перед тим підняли рівень води
Олексій Данілов, фото Радіо Свобода

Російські сили свідомо підірвали Каховську ГЕС за вказівкою з Кремля, переконаний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Ранок" 

Пряма мова: "Підрив дамби відбувся російськими терористами тією вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, скоріше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора. 

Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу".

Деталі: За словами Данілова, перед підривом російські війська підняли рівень води на Каховській ГЕС, оскільки контролювали її.

Гідроелектростанцію росіяни підірвали через український контрнаступ, стверджує секретар РНБО.

Пряма мова: "Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того, вони максимально підняли рівень. Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили (воду) свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву".

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Деталі: Хоч руйнація Каховської ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала, вважає секретар РНБО.

Передісторія: 

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Теми: Каховська ГЕСРосіяПутінДанілов
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