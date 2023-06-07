Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 15:57
Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС
Реджеп Таїп Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, пише "Європейська правда".

Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні.

Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".

Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані й запропонував провести переговори за зразком "зернової угоди".

"Підкресливши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів повинна переважати, Ердоган заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру", – додали в канцелярії президента Туреччини.

Президент України також повідомив про розмову з турецьким колегою.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський повідомив, що розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, і передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. 

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", – додав Зеленський.

Передісторія: 

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Теми: Каховська ГЕСЕрдоганЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Каховська ГЕС
Після Зеленського Ердоган зателефонував Путіну й теж запропонував комісію щодо ГЕС
У Миколаєві знову піднялася вода через підрив ГЕС
У мерії Енергодара радять місцевим жителям залишити місто
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: