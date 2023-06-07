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Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 червня 2023, 15:57
Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС
Реджеп Таїп Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, пише "Європейська правда".

Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні.

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Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".

Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані й запропонував провести переговори за зразком "зернової угоди".

"Підкресливши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів повинна переважати, Ердоган заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру", – додали в канцелярії президента Туреччини.

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Президент України також повідомив про розмову з турецьким колегою.

Зеленський повідомив, що розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, і передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. 

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", – додав Зеленський.

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Теми: Каховська ГЕСЕрдоганЗеленський
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