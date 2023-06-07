Ердоган запропонував Зеленському створити комісію з розслідування вибуху на Каховській ГЕС
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.
Про це повідомила канцелярія турецького лідера, пише "Європейська правда".
Під час розмови лідери обговорили розвиток подій у російсько-українській війні.
Серед іншого, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів воюючих сторін, ООН та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі".
Також президент Туреччини пообіцяв зробити все можливе в цьому плані й запропонував провести переговори за зразком "зернової угоди".
"Підкресливши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів повинна переважати, Ердоган заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру", – додали в канцелярії президента Туреччини.
Президент України також повідомив про розмову з турецьким колегою.
Зеленський повідомив, що розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, і передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха.
"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", – додав Зеленський.
Провів телефонну розмову з Президентом 🇹🇷 Туреччини @RTErdogan. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для #ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2023
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку вони захопили у перший же день повномасштабного вторгнення. Росіяни зруйнували машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької АЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив техногенну екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила, також почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією України, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
- Росія звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС. Секретар РНБОУ Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.
- Українські прокурори відкрили справу про екоцид за фактом підриву Каховської ГЕС.
- На Заході спершу вагалися щодо винуватців катастрофи, але і влада США, і ЗМІ вже схиляються до того, що це навмисно зробила Росія. У Головному управлінні розвідки Міноборони України мають докази використання окупантами вибухівки для підриву Каховської ГЕС.
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